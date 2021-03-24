В Совфеде допустили снятие большинства ограничений к осени при массовой вакцинации

Большинство ограничений по коронавирусу удастся снять в России к осени текущего года, если у населения сформируется коллективный иммунитет за счет массовой вакцинации. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни», — сказала она журналистам в среду, 24 марта.

При этом добавила, что вряд ли есть другие причины, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не вакцинироваться.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила необходимость в вакцинации граждан, которые переболели коронавирусом нового типа. Она отметила, что российские власти пока не видят в данной процедуре потребность.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».