Мосгордума поддержала увеличение возраста молодых семей для выплат при рождении ребенка

Московская городская дума поддержала увеличение возраста московских семей до 35 лет при выплате дополнительных пособий в связи с рождением ребенка. Соответствующее решение было принято на дистанционном заседании Мосгордумы в среду, 24 марта, передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, на социальную поддержку смогут рассчитывать те семьи, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет, но при этом один из них должен быть старше 30 лет. Выплаты также может получить единственный родитель в возрасте от 30 до 35 лет (включительно). Главное условие — указанные лица должны проживать в Москве. В настоящее время такую выплату могут получить москвичи до 30 лет.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, из столичного бюджета молодая семья получает выплату в размере 5 прожиточных минимумов трудоспособного населения, что равно почти 102 тыс. руб. Если в семье молодых родителей рождается второй ребенок, то это 7 прожиточных минимумов, третьего и последующих детей в такой семье — 10 прожиточных минимумов.

Отмечается, что финансовую поддержку от московских властей смогут получить молодые семьи до 35 лет, в которых дети родились с 1 января 2021 года. Предполагается, что выплаты в текущем году получат порядка 18 тыс. московских семей.