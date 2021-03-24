Памфилова заявила о готовности достойно провести предстоящие выборы

Председатель ЦИК Элла Памфилова высказалась по поводу предстоящих выборов.

«Мы предполагаем, что разного рода информационных подтасовок и «художественно», с фантазией оформленных вымыслов о «нарушениях» будет немало, поскольку «партнерам» надо любой ценой «снести», дискредитировать предстоящие выборы в России. А как иначе восстановить подмоченную репутацию «демократического гуру», привыкшего всех поучать, после провальных президентских выборов с тысячами потерянных голосов и многообразными электоральными казусами?» — задается вопросом Памфилова в интервью «Российской газете».

«Вся логика нынешней заокеанской истерики в отношении России подсказывает, что попытка с их стороны сполна «оттоптаться» на наших выборах неизбежна. В основном усилиями тех, кто живет здесь, но служит им. В то же время мы не собираемся взваливать на них вину непосредственно за свои промахи - также открыто будем их вскрывать и исправлять. При этом мы уверены в собственных силах и готовы провести предстоящие выборы достойно», — убеждена председатель ЦИК.

«В то же время мы прекрасно понимаем, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное «производство» самой разнообразной «продукции», направленной на дискредитацию выборов, капитально сконструированное и щедро оплачиваемое. Определенный опыт ликвидации разного рода «информационных помоек» у нас уже накоплен, будем его творчески развивать и приумножать», — резюмировала Памфилова.