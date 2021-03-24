Состав набсовета АНО «Россия – страна возможностей» расширился до 14 человек

Состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» пополнился пятью новыми членами – теперь в него входят 14 человек.

Соответствующий указ за подписью председателя наблюдательного совета АНО, президента России Владимира Путина опубликован в среду на сайте Кремля.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин.

До публикации нового указа в составе Совета были 9 членов.

«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» следующих лиц: Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Кравцов С.С. – Министр просвещения Российской Федерации, Орешкин М.С. – помощник Президента Российской Федерации, Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в указе Президента, опубликованном на сайте Кремля.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «платформа включает в себя множество проектов, которые нацелены на людей всех возрастов и профессий».

«Для нас важно, что в Наблюдательный совет входят представители разных сфер, признанные эксперты, и все они заинтересованы в создании инструментов для продвижения талантов в России. Это делает Набсовет максимально эффективным органом управления, учитывающим разные точки зрения, разные подходы и форматы работы, что позволяет нашей платформе активно развиваться, и предоставлять еще больше возможностей для самореализации», – сказал Алексей Комиссаров.