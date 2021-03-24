Адвокаты Навального заявили, что их не пустили к нему в колонии

Администрация покровской исправительной колонии №2 не допустила адвокатов осужденного Алексея Навального на свидание с ним, заявила представитель защиты Ольга Михайлова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с самого утра находимся у ворот колонии, но нас за весь рабочий день не только не допустили для свидания с нашим подзащитным, но и не зарегистрировали», – рассказала адвокат.

По словам Михайловой, в колонии объяснили ситуацию наплывом посетителей и занятостью кабинетов для свиданий.

«Однако с самого утра, кроме нас, был только один посетитель, адвокат», – добавила юрист.

Она также отметила, что защита намерена добиваться свидания с Навальным в четверг, 25 марта, так как на текущий день прием посетителей уже завершен.

2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

В Общественной наблюдательной комиссии сообщили об отсутствии у осужденного жалоб на условия содержания.