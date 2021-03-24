В Финляндии нашли новый штамм коронавируса

В финском городе Турку найден новый штамм коронавируса, напоминающий южноафриканский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральную университетскую больницу города.

«Обнаруженный штамм не идентичен южноафриканскому, представляется, что он вновь мутировал», — заявили ученые.

Штамм распространялся среди местных студентов. Никому из них не потребовалась госпитализация, потому что у заразившихся появились только легкие симптомы. Тем не менее, мутация заразна — уже установлены больше 90 случаев.

«У этого штамма найдены типичные черты южноафриканского варианта, но в нем присутствует и множество других мутаций», — приводятся слова главврача отделения вирусологии Тютти Вуоринен.

Уточняется, что происхождение мутации пока не ясно. В настоящий момент ученые работают, чтобы получить весь геном вируса.

В Финляндии коронавирусом заразились 73 516 человек, скончались 809 пациентов.

Ранее индийские медики обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.