В Австрии будут требовать результат теста на COVID-19 для доступа в магазины

Ряд регионов Австрии возвращает локдаун на пасхальные праздники в связи с ростом числа случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Kurier со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.

Так, локдаун с 1 по 6 апреля вводится в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.

В частности, в этот период будут введены ограничения на передвижение, а также закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости. Кроме того, после снятия локдауна, с 7 апреля, посетители таких магазинов должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавируса.

Ограничительные меры также предполагают сохранение масочного режима на улицах, а также в помещениях, где присутствует больше одного человека. После пасхальных каникул школы останутся на дистанционном обучении до конца недели, то есть до 9 апреля.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз при условии ее безопасности.