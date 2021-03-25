Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Жителям Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что власти приняли решение об ужесточении ограничительных мер в стране на фоне продолжающейся пандемии короанвируса в период пасхальных праздников с 1 по 6 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной для таких изменений, по его словам, стал рост заболеваемости коронавирусом нового типа.

В связи с принятым решением, как уточнил министр, в федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии будут закрыты предприятия сферы услуг, а также закрыть магазины, кроме аптек и продовольственных супермаркетов.

По его словам, гражданам также предписано носить защитные маски типа FFP2 при нахождении в местах большого скопления людей.

«В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах», — подчеркнул Аншобер.

Кроме того, выход из домов также будет ограничен: нельзя будет выходить на улицу без уважительной причины, в том числе на прогулку.

Ранее стало известно, что в Австрии будут требовать результат теста на COVID-19 для доступа в магазины.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.