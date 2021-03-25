Вирусолог оценил возможность двойного заражения коронавирусом

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко оценил возможность нахождения в организме человека нескольких разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 в одно время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие случаи «известны» и «уже доказаны».

«Это связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры», — уточнил Бутенко.

Он добавил, что похожие ситуации могут наблюдаться и при других заболеваниях, например ВИЧ-инфекциях. Вирусолог отметил, что это называется «изменчивость или эволюция вируса».

Эксперт подчеркнул, что выявления новых вариантов коронавируса в большом количестве связано с интенсивностью его изучения.

При этом Бутенко заявил, что пока рано говорить о влиянии на течение заболевания наличие нескольких штаммов COVID-19 в организме.

Ранее стало известно, что в Финляндии нашли новый штамм коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 125,2 млн заболевших, свыше 101,1 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.