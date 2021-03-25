Генпрокуратура описала среднестатистического преступника в России

В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника в России. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Так, согласно усредненному социальному портрету нарушителя закона, преступником в 53,9% случаев от общего числа осужденных оказывался мужчина в возрасте от 30 до 49 лет.

Среднестатистический преступник имеет свидетельство об окончании начального, основного общего или среднего профессионального образования. Кроме того, он не обладает постоянным источником дохода.

При этом, по данным статистики, 93,3% преступлений в стране совершались российскими гражданами.

Ранее стало известно, какой регион России возглавил рейтинг по росту преступности.