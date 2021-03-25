В Москве в четверг ожидается до +8°С

В Москве в четверг, 25 марта, ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +6°С — +8°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С — +1°С. Показатели скорости и направления ветра сохранятся.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, а вечером — 749 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что местами возможно образование гололедицы.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее Вильфанд предупредил о наступлении синоптического сезона весны в России.