В Мексике разыскивают граждан Гондураса, привезших в страну поддельный «Спутник V»

В Мексике правоохранители разыскивают граждан Гондураса, которые были ранее задержаны за перевозку на частном самолете поддельной вакцины «Спутник V», они скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщается на странице мексиканской генеральной прокуратуры в Twitter.

По данным генпрокуратуры, 17 марта в частном самолете Cessna, прибывшем в аэропорт южного штата Кампече, обнаружили 1062 контейнера, в которых находились ампулы вещества, маркированного как российская вакцина против коронавируса «Спутник V». На борту лайнера находились семь граждан Гондураса, из задержали.

Отмечается, что сотрудники таможенной службы Мексики передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было начато расследование. Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те сбежали.

Согласно информации РИА «Новости», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Нуэво-Леон была обнаружена партия фальшивых вакцин от коронавируса.