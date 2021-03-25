В ЗАГСах Москвы в 2020 году заключили около 450 интернациональных браков

В Москве в 2020 году было заключено порядка 450 интернациональных браков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления столичного ЗАГС.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом в прошлом году количество браков с участием иностранных граждан сократилось на 2% (с 15% до 13%).

Традиционно иностранных женихов в ЗАГСах больше, чем невест. Около пяти тысяч мужчин-иностранцев и более трех тысяч невест заключили брак в Москве в 2020 году.

Согласно информации пресс-службы, в основном иностранные женихи и невесты выбирали Дворцы бракосочетания №3 и №1, а также Шипиловский ЗАГС.

Чаще всего в российской столице в минувшем году вступали в брак граждане Таджикистана, Украины и Азербайджана, а из стран дальнего зарубежья – Нигерии, Турции, Вьетнама, Великобритании и Афганистана.

Больше всего иностранных невест в прошлом году было из Украины, Киргизии и Белоруссии, а также Вьетнама, Нигерии и США.

В пресс-службе также добавили, что 1 октября 2019 года иностранцы могут заключить брак в любом московском ЗАГСе и Дворце бракосочетания. Ранее для иностранных граждан такая возможность была предусмотрена лишь во Дворце бракосочетания №4 и Шипиловском отделе ЗАГС.

Ранее сообщалось, что в загсах Москвы сняли введенные из-за коронавируса ограничения.