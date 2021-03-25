Полиция задержала в Петербурге трех человек за незаконное обналичивание 148 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге трех человек по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности и обналичивании порядка 148 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что предполагаемые злоумышленники с марта 2018 года по декабрь 2020 года перевели под предлогом оплаты товаров и услуг по меньшей мере 148 млн рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организаций. В дальнейшем деньги были переданы заказчикам, при этом сами мошенники получили вознаграждение.

Так, полученный доход, исчисленный по ставке не менее 11% от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 млн рублей.

Согласно информации МВД, преступной деятельностью занимались 31-летняя женщина — она была организатором, 45-летний мужчина занимался привлечением клиентов, а 26-летний мужчина регистрировал юридических лиц и открывал банковские счета. В отношении них возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Предполагается, что к услугам преступников прибегали компании и граждане, которые хотели скрыть свои деньги от налогового и финансового контроля. У задержанных полиция в ходе обысков нашла документы на фиктивные фирмы, банковские карты, компьютеры, а также у них было изъято 8 млн рублей наличными.