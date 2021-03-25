В Кемеровской области мужчину ранил взорвавшийся пакет

В Кемеровской области жителя Анжеро-Судженска ранил взорвавшийся пакет, сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 24 марта. По версии следствия, мужчина подъехал на машине к гаражу, рядом с которым лежал сверток, мешавший открытию створки. Автомобилист отодвинул предмет ногой и сверток разорвало, в результате пострадавший был травмирован осколками.

Мужчину госпитализировали с осколочными ранами головы, груди и других частей тела. Его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Следователи проведут взрыво-техническую экспертизу и экспертизу ДНК-анализа. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.