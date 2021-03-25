Минздрав Канады разместил на препарате AstraZeneca предупреждение о тромбах

Министерство здравоохранения Канады поместило в текст инструкции препарата предупреждение о возникновении тромбов в случае использования вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта — или этикетку — для вакцин от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство подчеркивает, что в стране не зафиксировано ни одного случая нарушения свертываемости крови после прививки COVISHIELD (вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, произведенная в Индии). Поэтому минздрав Канады отмечает безопасность вакцин данной компании и призывает проходить вакцинацию одобренными в государстве препаратами.

Ранее провизор аптеки военного госпиталя в украинских Черновцах скончался через несколько дней после вакцинации от COVID-19 нового типа препаратом компании AstraZeneca.