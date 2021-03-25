Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии арестован

В Удмуртии арестовали мужчину, который подозревается в убийстве школьницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в удмуртском городе Сарапуле задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство малолетнего». Он признал вину в содеянном.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Следствие по данному делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Во вторник, 23 марта, пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщала, что по факту гибели девочки в том числе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В рамках второго уголовного дела будут проверены действия органов системы профилактики.