Австрия выдала РФ экс-чиновника Минкультуры по делу о хищении 900 млн рублей

Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

18 февраля высший земельный суд Вены отказал в удовлетворении жалобы на решение об экстрадиции Мазо в Россию.

Согласно информации ведомства, россиянин обвиняется в совершении мошеннических действий и использовании своего служебного положения, а также краже госсредств в особо крупном размере при помощи организованной группы.

«Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Мазо обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, он скрылся за границей. Его объявили в России в международный розыск. Также российская сторона заочно предъявила Мазо обвинение в мошенничестве. Бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит на родине до 10 лет лишения свободы.