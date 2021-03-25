В Белоруссии начался промышленный выпуск «Спутника V»

Промышленный выпуск российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства здравоохранения.

«В Беларуси на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что розлив первых промышленных серий противокоронавирусной вакцины ведется из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». В минздраве также отметили, что все необходимые подготовительные работы уже проделаны.

Ранее заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко заявил, что республика 30-31 марта начнет производить вакцину «Спутник V». Он сообщал, что планируется выпускать 500 тыс. доз ежемесячно.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.