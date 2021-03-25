Сейшелы открыли границы для российских туристов

Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь открывает границы для иностранных туристов, в том числе для российских. Об этом сообщило Сейшельское информационное агентство.

Отмечается, что гостям островного государства необходимо будет заранее, не ранее чем за 72 часа до прилета, сделать ПЦР-тест на выявление коронавируса и представить справку об отрицательном результате.

Таким туристам не нужно будет тратить время на карантин, они смогут оставаться в сертифицированных гостиницах. При этом иностранцы будут обязаны носить защитные маски, пользоваться санитайзерами для рук и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно информации агентства, на Сейшелы пока не разрешили приезжать лишь гражданам ЮАР, так как там зафиксирован высокий уровень распространения нового опасного штамма COVID-19.

Кроме того, по словам министра иностранных дел и туризма республики Сильвестра Радегонде, Сейшельские острова в настоящее время находятся в черном списке Великобритании по коронавирусу из-за наличия авиарейсов из Южной Африки, где среди африканских государств больше всего заболевших коронавирусом.

Он отметил, что когда данная проблема будет решена, то острова откроются и для ЮАР.