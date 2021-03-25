В Москве задержали напавшего на бойца ММА Руслана Мирзаева

В Москве задержали участника нападения на борца ММА Расула Мирзаева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На Мирзаева напали в конце 2016-го года. Тогда к нему в квартиру в Москве ворвались двое, избили и ранили из травматического оружия.

Одно из злоумышленников поймали еще в 2017 году, однако второму удавалось все это время успешно скрываться.

Нападавшего задержали 24 марта 2020 года на Варшавском шоссе. Как стало известно «МК», речь идет о 26-летнем уроженце Дагестана Магомеде Манилове. По версии следствия, он принимал участие в нападении на квартиру Мирзаева.

По факту избиения Мирзаева СК в 2017 году возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Расул Мирзаев в 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Во время драки возле ночного клуба он случайно убил студента Ивана Агафонова. Тогда Мирзаева освободили в зале суда, поскольку он полностью отбыл наказание в СИЗО.