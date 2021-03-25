Соведущий Малышевой называл смешными обвинения в неумении пользоваться глюкометром

Зрители заметили, что в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» случайно перевернули глюкометр вверх ногами. Подмены не заметили ни ведущая, ни ее коллега медик. На приборе были цифры 9,5. Мужчине, которому производили замер, ведущая посоветовала начать принимать таблетки и похудеть. Как утверждают пользователи Сети, в действительности у героя выпуска в тот момент сахар был в норме — 5,6. Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» врач-невролог Дмитрий Шубин заявил «Газете.Ru», что не мог допустить ошибки при работе с глюкометром. Медик усомнился в возможности зрителей оценивать его действия как специалиста.

«Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы в своем уме все вообще, откуда вы знаете, что я неправильно держал глюкометр, вы врач, что ли? Смешно просто. Еще скажите, что я неправильно иглу в руках держу, когда укол делаю, еще что-нибудь», – заявил Дмитрий Шубин.

Программа «Жить здорово!» выходит в эфир уже больше 10 лет. Бессменной ведущей медицинского ток-шоу является Елена Малышева. Программа неоднократно подвергалась критике за неординарные советы, отдельные сюжеты выпусков становились объектами шуток в Сети.