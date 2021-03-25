Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он добавил, что доля заболеваний коронавирусом выросла среди пожилого населения, в том числе по количеству госпитализаций.

По словам градоначальника, у большинства заболевших нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, что и является для них спасением.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 769 человек были госпитализированы. В общей сложности в столице с начала вспышки эпидемии зафиксировано 1 017 309 случаев COVID-19, согласно информации оперативного штаба.