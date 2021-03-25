Экстрадированный из Австрии экс-чиновник Минкультуры доставлен в Москву

Бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве, доставили в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мазо доставили в Москву из Вены в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Ранее сообщалось, что Австрия выдала РФ экс-чиновника Минкультуры по делу о хищении 900 млн рублей.

Мазо обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, он скрылся за границей. Его объявили в России в международный розыск. Также российская сторона заочно предъявила Мазо обвинение в мошенничестве. Бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит на родине до 10 лет лишения свободы.