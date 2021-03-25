Захватчика самолета в Мавритании задержали

Неизвестный мужчина, который ранее захватил пассажирский самолет в мавританской столице Нуакшот, задержан. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в аэропорту.

По его словам, у захватчика гражданство США. Мужчину задержали прямо в аэропорту.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил самолет марки «Эмбраэр» авиакомпании Mauritania Airlines в международном аэропорту Нуакшота. На борту воздушного судно не было пассажиров, при этом злоумышленник угрожал взорвать лайнер, если силовики попытаются штурмовать его.