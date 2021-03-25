Четвертая серия фильма митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок» вышла на «России 24»

В эфире телеканала «Россия 24» в четверг продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года.

Четвертая серия называется так — «П. А. Столыпин: «Не запугаете!». Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Продолжая описывать ситуацию перед революцией митрополит Тихон напомнил, что тогда практически исчезла цензура, а критики режима заседали в Думе, где нещадно этот режим критиковали. Именно в тот период в России издавалось больше периодических изданий, чем в СССР к 1980 году.

Начало 20 века — разгул политического террора, осуществляемого партиями, которые призывали к террору чуть ли не в своих уставных документах, подчеркнул автор фильма и привел в пример то обстоятельство, что убийство министра Плеве было воспринято «прогрессивной общественностью» как праздник.

То же самое касается и «охоты на Столыпина», и только после его убийства удалось сбить волну терроризма, констатирует автор фильма.

Для типичного интеллигента того времени террорист вполне рукопожатен, отметил митрополит Тихон. Это касается, например, Горького (предоставлял квартиру, где изготавливали бомбы) или Леонида Андреева (прятал на дачах боевиков).

«Родной матерью советского террора была прогрессивная русская интеллигенция», — приходит к выводу митрополит Тихон. Он признает, что это страшно даже произнести: «Но это так».

Фактически «прогрессивным обществом» тогда поощрялся кровавый террор, плоды чего уже хорошо известны по 20-му веку, подытожил митрополит Тихон.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.