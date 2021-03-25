Российский спутник сделал снимок заблокированного Суэцкого канала

Спутник «Роскосмоса» сфотографировал судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале. Снимок опубликован в Telegram-канале гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина.

«Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки «Роскосмоса», — написал Рогозин.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов, в инциденте прежде всего виноват капитан корабля. Агентство уточняет, что основные убытки несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше.

Накануне стало известно, что судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. С этого момента движение судов в обе стороны полностью заблокировано.

Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и следовало в порт Нидерландов. Контейнеровоз сел на мель у берегов Египта, после этого в Суэцком канале образовался затор, застряло еще минимум 100 судов.