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Общество. Новости

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В Волгоградской области дети попали в больницу с неизвестной инфекцией

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В Волгоградской области неизвестная инфекция стала причиной госпитализации шестерых детей из села Сидоры в возрасте от 3 до 11 лет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональные власти.

«Предварительный диагноз — «вирусная инфекция неясной этиологии», точный будет определен после проведения лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, трое детей — самые младшие — были госпитализированы накануне. Остальные попали в больницу 25 марта.

Отмечается, что региональная прокуратура начала проверку.

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