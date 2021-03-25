Президент Молдавии заявила об интересе к вакцине «Спутник V»

Молдавия хочет как можно скорее получить доступ к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает у себя в Facebook президент страны Майя Санду.

Отмечается, что Санду обсуждала вопрос доступа к вакцине на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым.

«Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — пишет Санду.

Она отметила, что «чем раньше мы обеспечим доступ населения к вакцине против COVID-19, тем скорее у нас появится шанс вернуться к нормальному существованию и спасти жизни наших родных и близких».

Ранее Санду заявила, что ведет переговоры с посольством России в Кишиневе по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Санду отметила, что Молдавия также получила вакцину через COVAX, кроме того препарат пожертвовала Румыния. К настоящему моменту в стране есть 55 тыс. доз вакцины, к концу месяца их число будет увеличено до 100 тыс.

В Молдавии коронавирусом заразились 214 203, скончался 4 531 человек. Вакцинация началась 2 марта.