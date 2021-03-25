Суд арестовал руководителя тургруппы, в которой погибла девочка в Хибинах

Ленинский суд Мурманска арестовал руководителя туристической группы, в которой погибла девочка при сходе снежной массы в Заполярье. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на СУ СК по региону.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток », — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами санкт-петербургского туристского клуба. Как считает следствие, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.

На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, во второй половине вторника всю группу на снегоходах эвакуировали в Апатиты.

Мурманский СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка.

Ранее в Мурманской области туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину — в результате погибла 12-летняя девочка. Группа, в которой были трое взрослых и 13 подростков, шла на лыжах по собственному маршруту и остановилась на привал — там на нее обрушилась снежная масса. Сейчас туристы ждут эвакуации, которая осложняется погодными условиями.