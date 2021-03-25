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Общество. Новости

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Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США

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Президент США Джо Байден заявил, что собирается достигнуть новой цели по вакцинации жителей США от коронавирусной инфекции. Такое заявление он сделал во время своей первой публичной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал ABC News.

Глава Белого дома отметил, что поставил цель, чтобы население Соединенных Штатов получило 200 млн доз препаратов от COVID-19 за 100 дней его президентства.

Американский лидер также выразил надежду, что к 100 дням его президентства (конец апреля) в той или иной форме откроются большинство школ.

Согласно последним данным, в США выявлено уже 30 021 447 случаев коронавируса, скончались 545 422 человека.

Ранее в марте Байден сообщил об опережении своего плана по вакцинации жителей США от COVID-19.

В США население вакцинируют препаратом компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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