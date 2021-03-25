В Минске были задержаны корреспондент «Коммерсанта» и фотограф «Известий»

Корреспондента газеты «Коммерсантъ» Кирилла Кривошеева и фотографа газеты «Известия» задержали в Минске, сообщает РИА «Новости».

В день задержания, 25 марта, в Минске планировалась акция протеста, организованная белорусской оппозицией в честь «Дня воли».

«Он позвонил в редакцию и сообщил, что задержан», — рассказали агентству в редакции «Ъ» по поводу задержания журналиста.

Главный редактор «Коммерсантъ» Владимир Желонкин заявил, что собирается обратиться в силовые структуры и МИД после инцидента, уточняет агентство.

Кроме того, в столице Белоруссии задержали фотографа газеты «Известия». Об этом агентству сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. В «Известиях» выясняют обстоятельства случившегося.

Позже стало известно, что их обоих отпустили.

Как сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна», по всей республике в «День воли» было задержано более 118 человек.

25 марта оппозиция Белоруссии традиционно празднует «День воли», приуроченный к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.