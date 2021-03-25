В Москве задержан подозреваемый в похищении ребенка

В Москве задержан мужчина, 12 марта похитивший у ее матери дочь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлию Иванову.

«По данным следствия, вечером 12 марта лица, находясь в квартире жилого дома по улице Пырьева в Москве, подавив сопротивление матери, похитили ее малолетнего ребенка 2019 года рождения. После чего скрылись», — сказала Иванова.

Согласно сообщению, сначала девочку прятали в Ленинградской области, затем перевезли в Москву.

Отмечается, что девочка здорова и передана матери.

Следователи выяснили, что к похищению причастен отец девочки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору).