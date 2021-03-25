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Ошибка пилотов могла стать причиной крушения вертолета в Калининградской области

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К крушению вертолета в акватории Куршского залива в Калининградской области могла привести ошибка пилотов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Все версии будут рассмотрены в ходе расследования. Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, два человека спасены после падения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива. Один человек все еще не найден

До этого сообщалось, что в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета упал вертолет.

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