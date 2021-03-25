Один человек погиб из-за крушения вертолета в Калининградской области

Один человек погиб в результате крушения вертолета в акватории Куршского залива в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МЧС РФ.

«На борту находились три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, два человека были спасены после падения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива.

До этого сообщалось, что в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета упал вертолет.