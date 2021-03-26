Завершены спасательные работы на месте крушения Ка-32 под Калининградом

Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Из трех человек, находившихся на борту, двое спасены, еще один погиб», – заявили в ведомстве.

В результате крушения погиб бортмеханик, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России агентству «Интерфакс».

«При крушении погиб бортмеханик. Его тело найдено и извлечено из воды. Командир воздушного судна и второй пилот спасены, они госпитализированы», – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета. В Следственном комитете заявляли, что на борту находились четыре человека, однако, по уточненной информации, их было трое.

СК начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.