Зеленский снял ответственность с производителей вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от коронавируса от ответственности за последствия прививок, сообщает офис украинского лидера.

Закон освобождает производителя препарата или владельца регистрационного удостоверения от ответственности за любые последствия вакцинации, если применение вакцины происходило в соответствии с утвержденной в стране инструкцией.

«В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабинетом министров Украины», – указано в сообщении.

Офис Зеленского отмечает, что документ разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он позволит Украине получить вакцины от коронавируса по линии COVAX.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Ранее сообщилось, что на Украине двое человек скончались после прививки от коронавируса нового типа вакциной компании AstraZeneca.