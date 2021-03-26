Двух студентов нашли мертвыми в общежитии в Южно-Сахалинске

Тела двух студентов обнаружили в общежитии в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Тела двух молодых людей обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения <...> По предварительным данным причиной смерти могла явиться электротравма», – указано в сообщении.

СК отмечает, что погибли молодые люди в возрасте 18 и 19 лет, уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти студентов.

Как сообщает портал Astv со ссылкой на очевидцев, один из студентов пошел в душ, однако из-за короткого замыкания электропроводки его ударило током. Второй молодной человек безуспешно попытался помочь товарищу, в результате оба скончались.

Региональные власти заявили о готовности оказать семьям погибших студентов необходимую помощь и поддержку. Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал в течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения.