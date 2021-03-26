Роспотребнадзор рассказал о «трех линиях защиты» вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», формирует три линии иммунной защиты. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Так, первую линию защиты формируют антитела, мешающие взаимодействию вируса с клеточным рецептором. Антитела второй линии защиты препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку.

В случае проникновения патогена в клетку, срабатывает третья линия защиты: активируются клетки иммунной системы, такие как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры.

«Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», – указано в сообщении.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». За весь период пандемии коронавирусом заразились более 4,4 млн россиян, более 96 тысяч из них скончались, выздоровели более 4 млн человек.