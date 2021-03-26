В Москве в пятницу ожидается до +8°С

В Москве в пятницу, 26 марта, ожидается до +8°С, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +6 до +8°C. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, утром местами возможна гололедица. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до 0...+2°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами гололедица, осадков по прежнему не предвидится. Ветер будет слабым.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 752 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.