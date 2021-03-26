Российские работодатели стали реже отказывать соискателям с татуировками

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что в России сократилось число работодателей, которые отказывают соискателям из-за татуировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

«Работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, за год стало немного меньше: 14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения», — отмечают авторы исследования.

Если год назад к татуировкам отрицательно относились 40% россиян, то в 2021 году — 46%. Число желающих сделать татуировку не изменилось, составив 17-18%.

Также опрос показал, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам. В целом молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода чаще заявляли о положительном отношении к тату и желании набить рисунок на теле, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. рублей.

Исследование проводилось 2-25 февраля во всех округах РФ среди 1 тыс. компаний и более 1,6 тыс. экономически активных россиян.