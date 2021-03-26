В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин

В Московском зоопарке родился сычуаньский такин, копытное животное, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В Московском зоопарке появился на свет малыш сычуаньского такина. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению», — говорится в сообщении.

Родителями стали трехлетний самец Дони и четырехлетняя самка Ксия. Детеныш весил около девяти килограммов, но сейчас его вес уже достигает 20 килограммов. Взрослые самцы весят от 300 до 350 килограммов.

Сотрудники пока еще не придумали имя для такина. Он и мама пока не выходят к посетителям, а предпочитают прятаться в вольере. Вероятно, увидеть детеныша будет можно с июня.

Сычуаньские такины появились в зоопарке в 2009 году. Зоологи смогли создать комфортные условия, так что у животных регулярно появляется потомство, что сделало семейство такинов из Московского зоопарка самым большим в России. Когда детенышам исполняется три года, их отправляют в другие российские или европейские места. Это способствует созданию резервной популяции исчезающих животных.

Такины — пологие парнокопытные животные, родственники козлов и баранов, но более крупные. У них большая голова и широкая морда, из-за чего их внешний вид напоминает быков.

Ранее в Московском зоопарке белоголовый сип погиб из-за перчатки посетителя.