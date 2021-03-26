Сулейман Керимов отблагодарил сотрудников «Коммунарки»

Член Совета Федерации Сулейман Керимов выделил более 300 млн рублей на премирование сотрудников Московской больницы № 40, уже более года работающей с ковид-зараженными.

Об этом рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к Керимову.

Парламентский помощник сенатора Алексей Красовский подтвердил эту информацию и пояснил, что в конце прошлого года — начале нынешнего года Керимов переболел COVID-19 и в течении недели был госпитализирован в «Коммунарке».

По словам Красовского, в знак благодарности за самоотверженную работу в период пандемии Керимов выделил личные средства на премирование четырех тысяч врачей, медсестер и других сотрудников больницы.