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Общество. Новости

Сулейман Керимов отблагодарил сотрудников «Коммунарки»

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Член Совета Федерации Сулейман Керимов выделил более 300 млн рублей на премирование сотрудников Московской больницы № 40, уже более года работающей с ковид-зараженными.

Об этом рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к Керимову.

Парламентский помощник сенатора Алексей Красовский подтвердил эту информацию и пояснил, что в конце прошлого года — начале нынешнего года Керимов переболел COVID-19 и в течении недели был госпитализирован в «Коммунарке».

По словам Красовского, в знак благодарности за самоотверженную работу в период пандемии Керимов выделил личные средства на премирование четырех тысяч врачей, медсестер и других сотрудников больницы.

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