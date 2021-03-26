В Ростове-на-Дону задержали экстремистов

Силовики задержали экстремистов, которые готовили акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ совместно с МВД России в городе Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники планировали «акции прямого действия», включающие нанесение оскорбительных надписей, использование самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности.

В настоящий момент задержаны три человека, еще трое доставлены на допросы. Подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях.

По словам одного из организаторов групп, радикальные взгляды были сформированы под влиянием одного сообществ в Telegram, чьи модераторы живут в Польше. Оттуда же распространялись инструкции по изготовлению СЗУ.

Ранее в Белоруссии еще два телеграм-канала признали экстремистскими.