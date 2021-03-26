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Общество. Новости

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Путин расширит географию поездок после вакцинации

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География поездок президента России Владимира Путина после вакцинации будет постепенно расширяться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После завершения цикла вакцинации и второго укола время должно пройти, как сам президент сказал, география его поездок будет расширяться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что уже есть наработки по некоторым региональным поездкам, но пока рано анонсировать планы.

Ранее Путин рассказал о своих планах после вакцинации.

23 марта российский президент сделал первую прививку от COVID-19. По словам Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными. Вакцинация главы государства была не публичной.

Песков отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.

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