Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал ФСИН вопрос о жалобах заключенных на содержание.

«Это не тема администрации президента, это вопрос ФСИН. Существуют частные жалобы лиц под стражей, о каких-то системных проблемах нам неизвестно», — сказал Песков.

Также Песков ответил, что в Кремле не считают похожей ситуацию, связанную с пребыванием в тюрьме Навального и аудитора Сергея Магнитского в свое время, который также жаловался на состояние здоровья.

Ранее адвокат Ольга Михайлова рассказала ТАСС об ухудшении здоровья Алексея Навального в колонии. 25 марта УФСИН России по Владимирской области провели плановое медобследование Навального и сообщили, что состояние его здоровья оценивается как стабильное и удовлетворительное.