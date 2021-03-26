Одна из областей Италии договорилась о закупке вакцины «Спутник V»

Итальянская южная область Кампания договорилась о закупке вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-секретаря губернатора Винченцо Де Луки Паоло Руссо.

По его словам, речь идет о замороженных договоренностях, которые будут выполнены сразу, как только Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит использование российского препарата.

«Мы заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, но оно пока заморожено. Мы ждем разрешения ЕМА», — сказал Руссо.

Он добавил, что поставки вакцины будут оплачены за счет региональных фондов.

Ранее сообщалось, что Италия готова принять ученых из РФ, чтобы проверить «Спутник V» на штаммах.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».