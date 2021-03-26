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Общество. Новости

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Последняя страница российского паспорта изменится

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Последняя страница паспорта гражданина России будет изменена. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящей редакции на последней странице паспорта находится памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. Она называется «Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации». Здесь упоминается, что паспорт — основной документ гражданина страны. Его обязаны иметь все лица с 14 лет, в документ могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе и другие.

Законопроект предлагает дополнить страницу напоминаем о личной подписи владельца на второй странице, а также о том, что паспорт, подлежащий замене, действует в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.

«Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что это позволить гражданам воспринимать информацию в простом виде, тем самым повысив комфортность правового режима документирования граждан.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные пользователей при их регистрации в соцсетях и мессенджерах. Согласно инициативе, для получения доступа к ресурсам также нужно будет указать номер телефона, адрес проживания и электронную почту.

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