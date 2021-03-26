В Саратовской области пятиклассница забеременела от 23-летнего жителя Вольска

В Саратовской области на мужчину из города Вольск завели уголовное дело по факту сексуальной связи с 13-летней школьницей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, в конце октября 2020 года 23-летний житель Вольска вступил в интимную связь с 13-летней подругой.

«О совершении в отношении девочки противоправного деяния стало известно в ходе ее обследования в лечебном учреждении, о чем медики сразу же сообщили в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье »«Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что первое заседание по делу прошло в четверг, 25 марта.

Местный портал «Вольск.ру» уточняет, что о связи 23-летнего мужчины с 13-летней ученицей пятого класса стало после ее беременности. Девочка собирается рожать в сентябре. По словам обвиняемого, они два года дружили, а затем решили заняться сексом. Возлюбленные даже хотели зарегистрировать брак, чтобы вместе воспитывать ребенка, однако местный ЗАГС не дал этого сделать.