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Общество. Новости

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Хозяйка льва из Подмосковья объяснила его появление на крыше дома

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Жители села Козино в Одинцовском районе Подмосковья обнаружили на крыше одного из домов львицу. Отдых животного очевидцы засняли на видео и выложили в Сеть. Владелица львицы Наталья рассказала «Газете.Ru», что животное не сбегало, как об этом заявляли авторы ролика. По словам женщины, внимание к случившемуся намеренно привлек сосед, с которым у нее ранее был конфликт.

«У нас зооцентр. Мы часто перегораживаем грузовой машиной с кормами дорогу. Сосед за это просто отомстил. Это дом льва, он никуда не уходил и никуда не убегал. Сидит на своей территории. А сосед снял и выложил в Сеть, будто лев сбежал. Какая у него цель была? У нас центр помощи животным, оказавшимся в трудном положении. Этот лев у нас живет официально со всеми документами, то есть никакого криминала нет, власти уведомлены, прививки, разрешения, лицензии – у нас все есть», – объяснила Наталья.

Хозяйка львицы рассказала, что животное раньше проживало в зоопарке, теперь за ним ухаживают в зооцентре.

«Неоднократно спасали животных после того, как фотограф после фотосессий выбрасывал за ненадобностью львенка, мы его потом пристраивали. Этот лев живет официально, мы с зоопарком заключили договор, поменялись документами. Львица не могла кормить детенышей, и мы помогли зоопарку, они нам ее передали, чтобы мы о ней заботились», – добавила Наталья.

Спускать львицу с крыши приехали спасатели МЧС.

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